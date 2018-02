Deel Antoon Van den Bosschelaan wordt schoolstraat 17 februari 2018

Vanaf 19 februari start de Vrije Basisschool in de Antoon Van den Bosschelaan in Deurne met een schoolstraat. De school was al gelegen in een zone 30-schoolomgeving, maar dat bleek niet voldoende om een veilige verkeerssituatie te creëren. Bovendien wordt er tot ergernis van de buurtbewoners ook vaak foutgeparkeerd in de straat. Een gemachtigd toezichter zal vanaf maandag aan het einde van elke schooldag een hek plaatsen aan de kant van de Ruggeveldlaan. Kinderen en ouders die zich te voet of met de fiets verplaatsen zullen dan in het stuk van de Antoon Van den Bosschelaan tussen de Ruggeveldlaan en de Leopold Gillislaan vrije baan krijgen. Bewoners die in de straat geparkeerd staan mogen er met de wagen nog wel uitrijden maar kunnen er niet meer in. De school koos ervoor de straat enkel in de namiddag een halfuur af te sluiten: op alle dagen behalve woensdag tussen 15.25 en 15.55 uur en op woensdag tussen 11.55 en 12.25 uur. (ADA)