De Stelvio op voor strijd tegen muco BERT DOET HET VOOR ZOONTJE, EN KRIJGT HOOP COLLEGA'S MEE TOM VAN DE WEYER

17 mei 2018

02u25 0 Diest Twintig leerkrachten van scholengroep KSD Diest zullen op 16 juni de Stelvio oprijden. Het idee komt van Bert Heselmans (34), wiens zoon Arthur (3) aan mucoviscidose lijdt. Met de rit wordt dan ook geld ingezameld om tegen de ziekte te strijden. "Ik wilde eigenlijk alleen gaan, maar ik krijg een hele bus collega's mee!"

"Twee jaar geleden heb ik de Galibier beklommen in het kader van de actie Climbing For Life", vertelt Bert, die lid is van WTC Hulst uit Tessenderlo. "Die rit had een persoonlijke beweegreden. Toen Arthur één jaar was, werd hij plots erg ziek. Onderzoek in Leuven wees uit dat hij een darmobstructie had, het symptoom van muco. We beseften meteen dat we ons leven helemaal moesten herplannen."





"Arthur moet elke dag twee sessies kinesitherapie volgen om de slijmen los te krijgen", vervolgt Bert. "Om de drie maanden moet hij op controle in Leuven. Bij elke maaltijd moet hij medicatie innemen. Muco is een erkende ziekte en dus worden die medicijnen gelukkig grotendeels terugbetaald. Er zijn ook heel wat nieuwe medicijnen in ontwikkeling, maar die worden erg duur. En het is lang niet zeker dat die terugbetaald zullen worden." Ook de zoektocht naar een lagere school staat in het teken van de ziekte. "We hebben nog geen school voor Arthur gekozen, maar het zal er een moeten zijn waar hij de nodige aandacht krijgt. Hierin staat de mucovereniging ons bij."





Fietsers én lopers

KSD staat intussen bekend als een scholengroep die zich solidair toont met bijvoorbeeld de Damiaanactie. Maar ook wanneer de nood dicht bij huis is, staan de collega's er. "Het voorstel om opnieuw mee te doen aan Climbing For Life kwam van leerkrachten Julie Kenens en Eric Wouters", aldus Bert. "We zouden met ons drietjes gaan, maar al gauw sloten nog eens zeventien collega's en directieleden zich aan. Ook algemeen directeur Els Claes fietst mee. Jan Enkels en Marc Verdeyen zullen de Stelvio - de mythische klim uit de Ronde van Italië - al lopend bedwingen. Jan is al weken aan het trainen op een loopband. Via het digitaal platform houden we elkaar op de hoogte van de vorderingen. De reis valt midden in de examenperiode, maar dat houdt ons niet tegen. De collega's die de school draaiende houden terwijl wij in Italië aan het puffen zijn, verdienen een medaille."





En puffen wordt het. De Stelvio geldt met zijn 48 haarspeldbochten als één van de zwaarste cols in de Giro. "Sinds ik vader ben heb ik niet meer zo hard getraind als nu. Het worden 22 verschroeiende kilometers", lacht Bert. "Arthur en mijn vrouw gaan niet mee omdat de reis te veel van hem zou vergen - al stelt hij het wel erg goed. Hij is een levendig baasje. Hij springt graag op de trampoline en heeft zopas leren fietsen zonder wieltjes. Wie weet kan hij ooit zelf met mij die berg oprijden."