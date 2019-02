De Lift krijgt cheque van 3.000 euro van serviceclub Ronde Tafel 21 Tienen Tom Van de Weyer

26 februari 2019

Serviceclub Ronde Tafel 21 uit Tienen geeft een cheque van 3.000 euro aan de privéschool De Lift. Elk jaar besteedt de club zijn budget aan een goed doel. Voorzitter Cedric Honorez kwam in contact met Katrien Beelen, die de school mee oprichtte. Het geld wordt besteed aan de vakantiewerking. In de zomer worden vier weken lang workshops en uitstappen georganiseerd. Dankzij de schenking kan de bijdrage die de ouders hiervoor betalen worden verlaagd. De Lift richt zich op leerlingen met autisme die talent hebben voor jobs in ICT en informatica. De school is intussen vijf jaar oud en is gegroeid van vier naar vijftien leerlingen. Het IT-bedrijf Chronos sponsort twee van de leerkrachten.