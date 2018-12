De Bremberg houdt driejaarlijkse kerstmarkt Tom Van de Weyer

05 december 2018

15u23 0

BuSo De Bremberg, de school voor jongeren met een mentale beperking, houdt haar driejaarlijkse kerstmarkt op vrijdag 14 december, van 19 tot 22 uur in de Groenstraat 16 in Molenstede. Jong en oud kunnen er terecht voor een hapje en drankje, sfeer en gezelligheid. Er zijn zelfgemaakte cadeautjes en kerstspulletjes te koop aan democratische prijzen. Naast de eigen Brembergband is er een gastoptreden van dansgroep ‘De lustige country dancers’ uit Tervant.