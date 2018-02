David Celis eerste bekende naam voor Groen 03 februari 2018

02u57 0 Diest De eerste gemeenteraadskandidaat voor Groen Diest is bekend. David Celis (47) uit Molenstede is projectontwikkelaar en kleinschalig wijnboer. "Na jarenlang roepen aan de zijlijn vond ik dat het tijd wordt om in het politieke voetlicht te stappen", zegt Celis.

Zijn beslissing om voor Groen op te komen kwam er nadat in het Liebrechtsveld in Molenstede een hele partij bomen werd gekapt. "Hierop kwam veel reactie op Facebook. Het milieu ligt tegenwoordig erg gevoelig bij mensen. Ze maken zich zorgen om het groen dat verdwijnt", zegt Celis. "In onze gemeente werd de laatste jaren heel wat vrije ruimte verkaveld om er woningen te bouwen. Bouwprojecten horen echter thuis in de stadskern, zoals op de Ezeldijk. Dat project juich ik toe, al moet er meer begroeiing ingepland worden, want dat brengt verkoeling in de zomer."





Betonstop

Begin dit jaar richtte Celis samen met twee andere Diestenaars de Facebookgroep 'Betonstop voor Diest' op. "Dit wordt meteen ook mijn actiepunt voor de verkiezingen. Diest zou in 2020 al een betonstop moeten invoeren, want in 2040 is het te laat. Het vele uitbreidingsgebied dat we nog hebben zou niet verder mogen verkaveld worden als bouwgrond."





Celis komt op een verkiesbare plaats. "Mocht ik verkozen worden wil ik zeker werk maken van fietspaden. Met Groen als onafhankelijke partij heeft de kiezer in Diest dit jaar een alternatief voor de traditionele partijen. Onze ambitie is er één of twee zetels bij te krijgen in de gemeenteraad." (VDWT)