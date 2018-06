Dansende cowboys en indianen op Brembergrock 29 juni 2018

02u24 0

Eén keer om de drie jaar gaat De Bremberg uit zijn dak voor het schoolfestival Brembergrock. De 160 leerlingen, het personeel en vrijwilligers van de school voor buitengewoon onderwijs dansten vrijdag de polonaise. Deze editie was het thema cowboys en indianen. Sergio kreeg het publiek meteen op zijn hand. Ook Yves Segers en hoofdact Ghost Rockers klommen op het podium. Leerlingen die wat kalmte en verkoeling zochten, maakten een ritje met een pony of de huifkar. "Elk jaar doen we iets om het schooljaar groots af te sluiten", zegt leerkracht en medeorganisator An Van Camp. "We speelden ons eigen WK voetbal of kampeerden in de tuin, maar het meest kijken de kinderen toch uit naar ons eigen festival. Ze gaan helemaal op in muziek." (VDWT)