Dame zonder rijbewijs en onder invloed Kristien Bollen

28 maart 2019

Op de Diestersteenweg te Diest haalde pz Demerdal-DSZ gisterenavond rond 18.30 uur een personenwagen uit het verkeer. De bestuurster, een 40-jarige vrouw uit Kortenaken, reed tijdens een lopend rijverbod en legde eveneens een positieve speekseltest (drugs) af. Op last van het parket werd het voertuig geïmmobiliseerd en getakeld. In het voertuig zat een kindje dat op geen enkele manier beveiligd was.