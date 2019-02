CVO Oranjerie opent belevingsruimte voor cursisten VDWT

Het CVO Oranjerie opent in haar gebouw een nieuwe belevingsruimte. “Het is een plaats waar de cursisten kunnen leren in een levensechte situatie en de behoefte aan zorg zelf kunnen ervaren”, zegt directeur Lut Lippeveld. “Sinds 5 jaar bieden wij in het volwassenenonderwijs zorgopleidingen aan, op vraag van de VDAB. Het open leercentrum hebben we omgebouwd tot deze contextrijke omgeving. We nodigen hier peuters, kleuters en senioren uit, om onze opleidingen kinderopvang en zorgkundige zo realistisch mogelijk te maken. We geven hier ook workshops.”