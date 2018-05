Cursus schilderen met acryl in Begijnhof 12 mei 2018

Het Centrum voor Kunst en Restauratie geeft een tweedaagse cursus schilderen met acryl, woensdag 30 en donderdag 31 mei, telkens van 10 tot 16 uur. De lessen onder leiding van Marie-Berte Leunen gaan door in de Kerkstraat in het Begijnhof. In de prijs van 120 euro zijn drie doeken inbegrepen, bijhorende materialen en een etentje. Deelnemers moeten zelf hun acrylverf meebrengen. Inschrijvingen en informatie bij Dorothy Rimanque, 0475 572 307, dorothy.rimanque@gmail.com. (VDWT)