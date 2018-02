Controles op Dikketruiendag groot succes 09 februari 2018

02u52 2 Diest Twintig agenten van politiezone Demerdal-DSZ trokken afgelopen dinsdag een warme trui aan ter ere van Dikketruiendag. Ze trotseerden de koude voor verschillende verkeerscontroles.

Dat de agenten niet hun gewoonlijke blauwe uniform droegen, leidde tot verschillende meldingen van verdachte situaties. "Een persoon in burger met een walkie-talkie die rondpatrouilleert, zie je natuurlijk niet dagelijks in het straatbeeld verschijnen", geeft de politiezone toe.





Toch was de actie een succes te noemen. Zo blijft het verbazen hoeveel bestuurders gebruik maken van hun gsm achter het stuur en hoeveel er nog steeds geen gebruik maken van de autogordel. Er werden achttien snelheidsovertredingen, veertien parkeerovertredingen, tien overtredingen voor het gsmgebruik achter het stuur en drieënvijftig personen droegen geen veiligheidsgordel.





Glas te veel op

Een 52-jarige man uit Diest had een glas te veel op. Zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden. Een 46-jarige vrouw uit Diest bleek ook onder invloed van alcohol. Bij nazicht van haar rijbewijs bleek bovendien dat zij na vorige veroordelingen geen alcohol meer mag drinken. Haar wagen werd geïmmobiliseerd.





De politie stelde verder nog een aantal overtredingen vast. Zo bleek een geparkeerd voertuig niet verzekerd, noch geschouwd en dus werd het weggesleept. Twee andere voertuigen voldeden niet aan de technische keuring. Tot slot waren twee vrachtwagens, voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, in overtreding met de specifieke wetgeving. De chauffeurs moesten onmiddellijk een boete van 174 euro betalen (KBG)