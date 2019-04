Controle zwaar vervoer Kristien Bollen

10 april 2019

Politie Demerdal-DSZ controleerde gisteren op verschillende locaties het zwaar vervoer. Deze keer richtte politiehun specifiek op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ze deden dit samen met twee controleurs ADR van de Vlaamse Wegeninspectie

Volgende overtredingen werden vastgesteld: Op Schoonaerde in Diest was een vrachtwagen afgeweken van de opgelegde ADR-route. Een bestuurder kreeg een proces-verbaal omdat zijn lading onvoldoende gezekerd was en een bestuurder was in overtreding met de veiligheidsvoorschriften