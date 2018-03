Controle zwaar vervoer 30 maart 2018

Aan de weegbrug in Bekkevoort zijn dinsdag negen vrachtwagens die uit Diest kwamen gecontroleerd. Hierbij werd de lokale politie ondersteund door de wegeninspectie. Twee vrachtwagens waren in overtreding met het maximum toegelaten gewicht; dit resulteerde onder meer in een administratieve inning van elk 400 euro. Bij een vrachtwagen was de lading niet op goed vastgemaakt. Een vrachtwagenbestuurder, een 25-jarige man uit Lommel, leverde een positieve speekseltest af, wat wijst op het vermoeden van druggebruik. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. (KBG)