Controle zwaar vervoer levert 10 duizend euro op Kristien Bollen

13 februari 2019

12u21 0

Op de Leuvensesteenweg te Diest werden gisteren 18 vrachtwagens uit het verkeer gehaald. Voor een grondige controle op overlading, ladingzekering, tachograaf en vervoersdocumenten werden ze door politie begeleid tot aan de weegbrug in Bekkevoort.

Bij acht voertuigen werden overtredingen vastgesteld. Wanneer werd vastgesteld dat een gebrekkige ladingzekering tot een direct gevaar voor de verkeersveiligheid kon leiden, bedroeg de boete 1.000 euro. De resultaten van deze controle zijn volgens politie een duidelijk argument om de inspanningen in het kader van de verkeershandhaving niet te beperken tot personenwagens. Naast een rechtstreekse bijdrage aan de verkeersveiligheid leverde dit ook ongeveer 10.000 euro aan boetes op. Eén bestuurder was niet in orde met zijn tacho. Daar de wettelijke vaststellingstermijn overschreden was, kwam de bestuurder weg met een mondelinge opmerking. Eén uitzonderlijk vervoer was overladen, er werd gebruik gemaakt van een trekker die niet geschikt was om de lading te vervoeren (geen vergunning) en de ladingzekering was niet in orde, een drankenhandelaar was niet in orde met zijn ladingzekering, een vrachtwagen was niet in orde met zijn ladingzekering, een transport van auto’s was niet in orde met de ladingzekering, 5 auto’s stonden los op de trailer en een vervoer van stalen bobijnen was niet in orde met de ladingzekering. Eén bestuurder die diepvriesfrietjes en ander lekkers vervoerde, pleegde fraude met zijn tacho. Bovendien maakte hij gebruik van zijn gsm tijdens het rijden en de betreffende onderneming beschikte niet over de nodige vervoersvergunning. Van éénvrachtwagen werd beslist dat het voertuig verboden werd om nog in het verkeer te brengen.