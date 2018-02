Controle in stadspark 03 februari 2018

02u59 0

Tijdens een controle donderdagnamiddag rond 16.30 uur in Park Cerkel is een 27-jarige man uit Diest aangetroffen met een verdachte hoeveelheid pillen op zak. Uit onderzoek bleek het om slaapmedicatie te gaan die enkel op doktersvoorschrift te krijgen is, maar die ook gekend is bij druggebruikers. De betrokkene had de pillen van een vriend gekregen. (KBG)