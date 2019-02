Citadelkat bewaakt trappen van Allerheiligenberg Tom Van de Weyer

21 februari 2019

10u15 4 Diest Wie gebruikmaakt van de gratis parking bovenop de Citadel is ze waarschijnlijk wel eens tegengekomen. Een zwarte kat met witte pootjes waakt trouw over de trappen aan de flanken van de Citadel, naast de Allerheiligenkapel. Een aantal voorbijgangers heeft ze de voorbije maanden gesignaleerd en ook onze redacteur komt ze er geregeld tegen.

De kat loopt rond met een attitude alsof ze de portier is van de hele site, maar ze is heel innemend. Ze is netjes en draagt een halsband met een label aan. Wellicht is ze liever op haar berg dan thuis bij het baasje in de krabpaal. Mocht het beestje toch zijn verloren gelopen, heeft het hier alvast een stek gevonden.

Werkmannen van de gemeente hebben begin dit jaar de beplanting op de heuvelrug gekortwiekt, waardoor de citadelkat het misschien wat minder leuk scharrelen vindt en zich de laatste tijd niet meer zo vaak vertoont. Toch zagen we haar enkele dagen geleden weer. Deken Felix Van Meerbergen heeft ze nog niet gespot. “Bij de Sint-Hubertusviering in november wil ik ze in de kapel gerust mijn zegen geven tijdens de wijding van de huisdieren.”