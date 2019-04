Citadel krijgt grondige scheerbeurt 24 m³ aan fijngehakte struiken en bomen komt dagelijks van de daken Tom Van de Weyer

09 april 2019

15u32 0 Diest De Citadel krijgt zijn vijfjaarlijkse ‘scheerbeurt’. Vijftien arbeiders van IGO halen de houtkanten van de daken. “Elke dag komt hier 24 m³ haksel vandaan. De Citadel dagelijks onderhouden als een keurig parkje is onbegonnen werk.”

De Citadel is de groene long van Diest, op een gebied van 28 hectare. Bovenop het 19de eeuwse bastion groeien lustig bramen, meidoorn, esdoorn en tegen de hoge muren klautert klimop. Twee weken is de INL-ploeg al in de weer met bosmaaiers en kettingzagen. Het werk zou nog enkele dagen duren.

De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploeg van IGO is een samenwerking tussen de provincie en 21 deelnemende gemeente. Diest maakt al jaren gebruik van de INL-ploeg. “Jaarlijks presteert deze ploeg bij ons 5.800 werkuren”, zegt schepen van Leefmilieu Rick Brans (Open Diest). “Eén vijfde van hun tijd gaat naar het groenonderhoud van de Citadel. Zij hebben de deskundigheid en materialen om deze klus aan te pakken. Er moet soms geklommen worden en er komt ook een hoogtewerker aan te pas om bij de houtkanten bovenop de daken te kunnen.”

“Struiken worden gekapt en bomen op 20 centimeter afgezaagd”, zegt Raf Goossens, regiomanager van IGO. “Dit werk gebeurt in een cyclus van vijf jaar. De kanten die we nu afmaaien komen over vijf jaar opnieuw aan de beurt. Tegen die tijd zijn de bomen en struiken alweer opgeschoten. De afgezaagde takken worden versnipperd in de hakselmachine.”

“Bij deze werken komt dagelijks 24 kubieke meter haksel van de Citadel vandaan. Het wordt gebruikt voor aanplantingen in de stad, als ondergrond voor speeltuinen en speelbossen, zoals in Molenstede en in verschillende erosiedammen in Vlaams-Brabant.”

“Deze site onderhouden zoals een park is onbegonnen werk” zegt Goossens. “Wat we vandaag maaien is binnenkort alweer een wildernis. Op sommige plaatsen tasten wortels de gemetselde muren aan, dus is het noodzakelijk dat we ingrijpen. Het is zoeken naar een evenwicht tussen natuur en patrimonium.”

De Citadel is eigenlijk een natuurreservaat. “Net als op veel militaire domeinen bloeit hier heel wat zeldzaams, juist omdat er zo weinig mensen komen. Door het haksel dat we rond de gedenksteen van kolonel Blondeel hebben gestrooid, bloeit hier de okeren leemhoed, een zeldzame paddenstoel.”

De stad Diest kocht in 2010 de Citadel van Defensie, nadat de divisie para’s er vertrokken was. Sindsdien vraagt de site steeds meer onderhoud. De historische courtines geheel restaureren zou ongeveer 12 miljoen euro kosten. “Dit kan enkel lukken via een publiek-private samenwerking”, zegt schepen Brans. “Er zijn verkennende gesprekken geweest met mogelijke partners.”