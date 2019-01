Christophe De Graef | Burgemeester met hart voor lokale middenstand 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Tom Van de Weyer

05 januari 2019

12u36 0 Diest Christophe De Graef (47) is de nieuwe burgemeester van Diest. Als middenstander behartigde hij vanaf 1995 in de gemeenteraad de belangen van de winkeliers. Bijna 20 jaar was hij uitbater van het tabakshuis House of Spirit, een speciaalzaak met sigaren, whisky en koffie. "De winkel is nu definitief gesloten. Ik geef hem op voor het burgemeesterschap. Ik wil me volledig kunnen concentreren op dit ambt."

De Graef komt uit deelgemeente Schaffen. Hij was schepen van Middenstand en Sport van 2001 tot 2005 onder de liberale burgemeester Tony Smets. Dit mandaat deed hij niet helemaal uit wegens te veel werk in zijn winkel en een bijbaan als vertegenwoordiger. Ooit was hij cafébaas in de volkskroeg De Sigaret op de Graanmarkt. Recent hielp hij mee in het hamburgerrestaurant Johnny Flamingo, dat werd geopend door partijgenoot Demir Duzgun.

Drie zetels

Twee gemeenteraadsverkiezingen op rij was hij lijstduwer voor de liberalen. Voor de campagne van 2018 sprak hij zich openlijk uit als kandidaat-burgemeester. Open Diest won op 14 oktober drie zetels en kwam op acht zetels, net zo veel als bestuurspartij DDS. Diezelfde avond nog smeedden beide partijen een coalitie. De Graef volgt Jan Laurys (DDS) op, die eind 2017 aankondigde geen mandaat meer op te nemen na 12 jaar burgemeesterschap.

(VDWT)