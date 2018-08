Chiro Webbekom houdt 'Battle of the broek' 01 augustus 2018

De oud-leiding van Chiro Webbekom houdt voor de derde keer haar 'Battle of the broek' op zaterdag 11 augustus. Twaalf groepen hebben zich al gemeld voor de sportieve titanenstrijd. Teams kunnen zich nog inschrijven, aan vijf euro per team. Informatie en inschrijvingen: jolk.webbekom@gmail.com. Afspraak om 13 uur op het Chiroplein achter de kerk. Vanaf 20 uur gaat de kermisfuif door in parochiezaal De Ark. (VDWT)