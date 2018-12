Chiro Molenstede renoveert heem Eind mei is nieuwe vergaderzaal klaar Tom Van de Weyer

27 december 2018

16u44 0 Diest De chiro van Molenstede is volop bezig met de renovatie van het heem in de Dorpsstraat. “De nieuwe vloer en de elektriciteit liggen er al. Er komen nog een plafond, ramen en binnenbekleding”, zeggen Tim Verheyen en Robby Maes van de leiding. “Deze verbouwing werd mogelijk gemaakt door onze sponsors, de stad Diest en het Leaderproject van de provincie.”

Tijdens de kerstdrink werden de werken officieel geopend. 200 euro werd opgehaald voor de Warmste Week, ten voordele van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. “Dit willen we voortaan ieder jaar doen, naast onze spaghettidag op 12 mei.”

Tien jaar geleden kreeg de chiro een nieuw gebouw naast het oude heem, maar dat is inmiddels ook te klein geworden om al het materiaal op te bergen. “Molenstede is immers erg gegroeid in bevolking. Wij zijn inmiddels met 180 leden, leiding incluis. Eind mei hopen we onze vernieuwde opslagruimte en vergaderlokaal in gebruik te nemen.”