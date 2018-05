Centrum krijgt hele maand De Bezetting 19 mei 2018

02u28 0 Diest Dit weekend valt Diest onder 'De Bezetting'. Zeventig kunstenaars sieren in het centrum muren, etalages van winkels en de ramen van huizen.

"We bezetten de publieke ruimte met alle vormen van kunst: foto's, beelden en schilderijen", zegt Axel Janssens van d'Oranje Giraffen. Op bijzondere plaatsen duiken tentoonstellingen op. In een aantal winkels worden workshops gegeven in onder andere monoprint en guerillakunst. Janssens gaat een opvallende installatie hangen aan het stadhuis. In biscuiterie Stuckens komen van hem 100 schetsen te hangen. Op enkele plaatsen komen er permanente kunstwerken. Op het basketbalplein op de Warande is één ervan nu al te bewonderen, de slapende oranje vos van schilder Dzia. De wat schuchtere artiest is niet uit het Diestse. "Dit is tot nu toe mijn grootste grondschildering die al maakte." De deelnemende kunstenaars krijgen een bedankje tijdens de opening van de zomerbar 'Het Hoofdkwartier', nu zondag op het paradeplein van de Citadel. Het kunstenparcours loopt tot en met 17 juni. In de winkels en bij de toeristische dienst ligt een stadplannetje waarop alle werken staan aangeduid. (VDWT)