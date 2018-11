Centrum Diest krijgt tijdelijk twee fietsstraten Tom Van de Weyer

29 november 2018

De Demerstraat en de Vissersstraat worden ingericht als fietsstraat. Vanaf 17 december worden fietsers de hoofdgebruikers. De snelheid wordt er beperkt tot 30 km. per uur. Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen. De fietsers mogen enkel de helft van de straat gebruiken, de rechterkant van hun rijrichting.

Fietsstraten komen er vaak op plaatsen waar weinig verkeer is en waar verlenging mogelijk is met bestaande fietsroutes. Niet toevallig werd gekozen voor de Demerstraat en Vissersstraat. De campus Voorzienigheid van KSD is er gevestigd. Dagelijks komen er honderden leerlingen buiten.

Fietsstraten zijn nieuw in Diest. De politiezone DSZ- Demerdal zal er geregeld controle doen. Het proefproject loopt van 17 december tot en met 30 juni. Daarna evalueert de stad of de situatie definitief wijzigt.