Celstraffen voor leegroven appartement ex KAR

28 januari 2019

09u19 0 Diest Twee mannen uit Diest zijn veroordeeld tot 18 maanden en 1 jaar cel voor het leegroven van een appartement.

Danny K. sloopte in december 2016 de deur van het appartement van zijn ex en ging aan de haal met haar inboedel. Hij kreeg daarbij hulp van Robby V.D. en nog twee andere mannen. Die twee laatsten werden vrijgesproken omdat ze niet op de hoogte zouden zijn geweest van de intenties van K. Die ging eveneens aan de haal met de bankkaart van zijn ex-partner en haalde in Grobbendonk 460 euro af. De man kreeg 18 maanden cel en 1.600 euro boete. “De beklaagde deinst er niet voor terug om de goederen en de bankkaart van zijn ex te stelen en nadien geld met deze bankkaart af te halen. Hij werd reeds veroordeeld voor feiten van slagen en verwondingen. Tijdens zijn voorlopige hechtenis werd hij tweemaal in vrijheid gesteld onder voorwaarden. Beide keren kwam hij deze voorwaarden niet na”, aldus de rechter. Zijn kompaan Robby V.D. is ook niet aan zijn proefstuk toe. Hij kreeg een jaar cel en eveneens een boete van 1.600 euro.