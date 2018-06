Catharinakring geeft eetfeest 05 juni 2018

Het jaarlijks eetfeest van de Catharinakring Diest, het feest van de Zomerzonnewende van 11.30 tot 19 uur, gaat door op zaterdag 23 juni in het Beverbeekhuis in de Tulpenstraat. Met de opbrengst steunt de kring goede doelen, zoals De Bremberg, Moeders helpen moeders en Voedselbedeling Sint-Vincentius. Kaarten voor het eetfeest zijn te verkrijgen bij de bestuursleden op 013 33 39 91 of 013 33 40 32. (VDWT)