Carrefour in Hageland blijft buiten schot 27 januari 2018

03u06 0

De filialen van Carrefour in het Hageland blijven voorlopig gespaard van de aangekondigde herstructurering. De Market-supermarkten en Express-buurtwinkels van de keten blijven allemaal open. "Voor onze hypermarkten gaan we bekijken hoe we ze rendabel kunnen houden en aanpassen aan de tendensen van de markt. Dit geldt ook voor de hypermarkten in Diest en Tienen", zegt Baptist Van Outryve, persvertegenwoordiger van Carrefour. "Er is echter geen sprake van dat er personeel zou verdwijnen of dat de winkels inkrimpen. We hebben zelfs de intentie om te investeren. De hypermarkt van Diest biedt nog steeds een meerwaarde in ons aanbod." (VDWT/VDT)