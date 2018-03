Carnavalisten en kijkers trotseren koude 45 PRAALWAGENS VOOR CARNAVALSSTOET VAN GILDE VAN TIELEBUIS KRISTIEN BOLLEN

19 maart 2018

02u27 0 Diest De Gilde van Tielebuis trok gisteren met zijn 45ste internationale carnavalsstoet door de straten van Diest. Ondanks temperaturen rond het vriespunt én een gevoelstemperatuur die nog een stuk lager lag, kwamen er heel wat kijkers naar het stadscentrum afgezakt om alle pracht en praal te bewonderen

De stoet vertrok om 14.11 uur op de Boudewijnvest en werd pas tegen de avond ontbonden aan de Hallezaal, waar vanaf 18 uur de afterparty plaatsvond.





Ondanks het feit dat een stoet organiseren steeds moeilijker wordt en steeds meer centjes kost, slaagde de Gilde van Tielebuis er toch maar weer eens in om een degelijke stoet te laten plaatsvinden. Ook werd er de draak gestoken met de actualiteit en werd er gepleit voor een vroeger pensioen voor 'janetten' wegens een 'zwaar beroep'. Ook Filips-Willem van Oranje, die precies 400 jaar geleden overleed, tekende present. Secretaris van de Gilde David Beeris : "Liefst 45 wagens kleuren onze stoet. Voornamelijk hebben we groepen uit de eigen regio - waarbij elf carnavalsgroepen uit Diest zelf - maar traditiegetrouw hebben we ook twee groepen met praalwagens uit Dillenburg en Euskirchen en is er tevens een delegatie van carnavalisten uit Breda aanwezig."





"Ja, het is steeds moeilijker om een degelijke stoet samen te stellen. Meer en meer gaat het naar een echte 'commerce', van groepen die veel geld durven vragen. Gelukkig hebben we door onze goede contacten en door zelf aan vele stoeten deel te nemen en zo een uitwisseling te creëren een mooie en gevulde stoet. Ook de veiligheid, de stewards en nodige security neemt een hap uit ons budget. Maar toch, we zijn er weer in geslaagd om de Diestenaren volop te laten genieten van een prachtige Carnavalsdag onder leiding van Prins Patje."