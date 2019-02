Carnaval met minder confetti en meer controle Tom Van de Weyer Vanessa Dekeyzer

22 februari 2019

17u18 0 Diest Maart en april is het carnavalseizoen in het Hageland. Hoe minder confetti er valt, des te meer aandacht wordt besteed aan de veiligheid. Controles, inzet van stewards en politie, bewakingscamera’s zijn de norm geworden. “De stoet levert nog veel plezier, maar hem organiseren is een hele klus geworden”, klinkt het bij de carnavalsverenigingen.

Scherpenheuvel-Zichem spant de kroon met drie grote stoeten: Zichem op 3 maart, Schoonderbuken op 10 maart en Scherpenheuvel op 24 maart. “Iedere keer worden bewakingscamera’s opgehangen langs het parcours. Dat kan oplopen tot zes camera’s per stoet”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). “We sturen ook telkens 20 man politiebegeleiding mee.”

In Diest hangen op 7 april camera’s op de Grote Markt en bij de Hallezaal, waar twee jaar geleden bij de afterparty een vechtpartij ontstond. “Daarom hebben we voortaan twee mensen security in de zaal. Dat hielp, want vorig jaar waren er geen problemen”, zegt David Beeris van de Gilde van Tielebuis. “Langs het parcours zetten we 15 vrijwilligers in als security.”

Ook in Aarschot (30 maart) komt cameratoezicht, al wordt niet bekendgemaakt waar precies. “In Tienen (2 maart) hebben we geen aanleiding om camera’s te hangen”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). Tienen zet 15 politieagenten langs het parcours, in Zoutleeuw (17 maart) zijn het er tien. “Daarnaast hebben wij zelf 40 stewards”, zegt Luc Appeltans van de Ridders van de Greun Rat.

Bij de carnavals in Tienen, Aarschot en Zoutleeuw wordt al jaren geen confetti meer gegooid. Dat is voortaan ook het geval in Diest. “Vanaf nu geldt een confettiverbod voor de deelnemende groepen”, zegt David Beeris. “Vorige jaren was enkel bij slecht weer confetti verboden, nu is het verbod algemeen.”

Bekkevoort (31 maart) heeft net als bij de eerste editie besloten om geen confetti te gebruiken. Ook de jonge stoet van Scherpenheuvel laat van bij het begin geen confetti toe. De oudere carnavals van Zichem en Schoonderbuken laten nog wel confetti toe, maar wellicht wordt het volgend jaar verboden door het stadsbestuur.

Aan de veiligheid van de wagens wordt sinds enkele jaren veel aandacht besteed. De chauffeurs leggen vooraf een alcoholtest af. Bij de vier wielen van elke wagen moet een begeleider van de groep lopen. De verzekeringen en keuring van de voertuigen worden door de politie nagekeken. “Enkele wagens bleken technisch niet in orde en hebben bij ons moeten afhaken”, zegt Peter Vanelven van de Zichemse Carnavalvrienden.

De stoet zelf schept nog veel genoegen, maar organisatoren staan elk jaar weer voor een administratieve berg. “We moeten nu ook al een veiligheidsplan maken”, zegt Vanelven. “We krijgen ook de rekening gepresenteerd van de nadarhekken die de gemeente plaatst.”

“Een stoet organiseren kost ons 10.000 euro en ook nog eens 3.000 euro aan Sabam”, klinkt het bij Tielebuis in Diest. Een gelijkaardig bedrag klinkt ook bij andere groepen. “Dit gefinancierd krijgen lukt nog wel met een eetdag. De laatste jaren zijn er echter steeds meer gemeenten die een carnaval organiseren, waardoor de inkomsten van eetdagen steeds kleiner worden.”