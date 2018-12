Camerabewaking zorgt voor resultaten bij identificeren sluikstorters Kristien Bollen

10 december 2018

16u51 2

De politie Demerdal-DSZ berichtte in september dat men mobiele camera’s in onze politiezone in gebruik nam om onder andere het sluikstorten aan te pakken. De zone kocht twee mobiele camera’s aan die over het hele grondgebied worden ingezet om allerlei vormen van overlast aan te pakken, maar die ook bij evenementen worden gebruikt. Politie stelt vast dat op die plaatsen waar overtreders betrapt worden, het sluikstorten daarna ook aanzienlijk vermindert, ook nadat de camera’s werden weggenomen. Tijdens het plaatsen worden de agenten regelmatig aangesproken door passanten of omwonenden die hun tevredenheid tonen. Sluikstorten blijkt een grote bron van ergernis te zijn. De stad Scherpenheuvel-Zichem doet ook een beroep op de mobiele camera’s van Ecowerf die specifiek sluikstorten aan glasbollen controleren. Wanneer de politie de overtreder confronteert met de beelden is er geen ruimte tot discussie en ziet men dan ook in dat men in de fout is gegaan. Op deze manier kon pz Demerdal-DSZ al 6 GAS-pv’s opstellen in Scherpenheuvel-Zichem en 14 GAS-pv’s in Diest. Naast een Gemeentelijke Administratieve Sanctie krijgen ze ook de rekening gepresenteerd om het sluikstort op te ruimen.