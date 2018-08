Buvens brouwt derde bier: Brunet 24 augustus 2018

Brouwer Franky Buvens (47) brengt zijn derde bier op de markt, de 'Brunet'.





"Dit keer is het een bruin bier, met koffiesmaak en veel hop, in de stijl van het verdwenen Diests Kerelsbier. Het product staat nog niet helemaal op punt. Ik heb tien whiskyvaten op de kop kunnen tikken. Hierin zal ik de Brunet drie maanden laten rijpen, zodat hij ook een rokerige accent krijgt."





Zijn eerste twee bieren, de Rost en Blondin wonnen goud en brons op de World Beer Awards in Londen. "De bestellingen lopen nu hoog op. Er is zelfs belangstelling uit China."





Buvens begon zijn brouwerij pas twee jaar geleden, in een leeggekomen deel van zijn vaders bedrijf in wild en gevogelte. Hij brouwt nu 2.000 liter per week. De bieren van Buvens zijn verkrijgbaar in de winkels in Assent en Wezemaal en in de Diestse cafés.





Op 23 september geeft de brouwerij een opendeurdag. (VDWT)