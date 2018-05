Buurtcomité organiseert Live on stage 18 mei 2018

Het buurtcomité BBOS (Begijnenstraat, Bruidstraat en Overstraat) en café The Garage organiseren 'live on stage' op zaterdag 9 juni vanaf 18 uur. Optredens zijn er van Diamonds on the Rocks, Lee Shore en Road House. Er is parkeergelegenheid in de Begijnenstraat. De toegang is gratis. (VDWT)