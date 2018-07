Buurmeisjes en -jongen paracentrum behalen brevet 12 juli 2018

02u28 5 Diest Het trainingscentrum van de parachutisten ontving 116 jongeren van 15 tot 20 jaar uit heel België voor de stage Para Junior. Onder hen 18 meisjes, een record dit jaar.

Broer en zus Marianne en Linus Neuts (beiden 16) wonen vlak naast het centrum. "Al heel ons leven zien we vanuit ons keukenraam de parachutes naar beneden dwarrelen. We kwamen ook altijd naar de opendeurdagen. Nu we eindelijk de vereiste leeftijd hebben om mee te doen, wagen we de sprong."





Twee weken lang ondergingen de stagiairs dezelfde dril als de beroepsmilitairen. Ze trainden voor de ultieme proef: vier zelfstandige sprongen vanop 300 meter hoogte uit de oefenballon, het zogenaamde 'varken'.





Ongelooflijke kick

"De eerste drie seconden nadat je springt geeft een ongelooflijke kick", zegt Marianne. "Op de grond hebben we de stappen zo dikwijls herhaald dat je er echt vertrouwen in hebt. De tweede sprong was nog het akeligst, omdat je dan al weet hoe het voelt. Onze derde sprong was de mooiste."





Marianne is blij met haar behaalde brevet, maar laat het bij deze ene ervaring. Voor haar broer Linus ligt een carrière bij het leger in het verschiet. "Volgend jaar schrijf ik me in voor de stage paracommando in Marche-les-Dames." (VDWT)