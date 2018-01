Burgemeester Laurys wordt lijstduwer 30 januari 2018

02u37 0 Diest Uittredend burgemeester Jan Laurys (65) wordt lijstduwer voor DDS bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Dit maakte de partij zondag bekend op haar nieuwjaarsreceptie. Laurys beslist vorig jaar na twee ambtstermijnen om geen nieuw mandaat meer op te nemen als burgemeester of schepen. De lijst van Diest Democratisch en Solidair wordt getrokken door de tandem Monique De Dobbeleer en Geert Cluckers (44), die kandidaat burgemeester is.

"De voorbije legislatuur hebben we veel geïnvesteerd in mensen en niet enkel in stenen", sprak Cluckers. "Het sociaal restaurant Beverbeekhuis is opgericht en jongerenwerking Arktos heeft zich in Diest gevestigd. Een groot dossier voor de komende zes jaar wordt de herbestemming van de Citadel. We willen ook verder werken aan buitenschoolse opvang en aan scholen, zoals de nieuwbouw van GBS Molenstede." Laurys benadrukte dat het goed wonen is in Diest en dat DDS laat zien wat het gerealiseerd heeft en nog wil realiseren, zoals de verdere uitbouw van de sportinfrastructuur in Schaffen.





Ervaren rotten en dossiervreters

"Met Geert hebben we een geëngageerde kopman en met Jan een sterke lijstduwer", zegt fractievoorzitter De Dobbeleer. "We willen graag een derde termijn om verder te werken aan ons lokaal beleid. De politiek moet van de Wetstraat terug naar de Dorpsstraat. We laten ons niet te zeer beïnvloeden door nationale thema's. Op onze lijst staan ervaren rotten, nuchtere denkers, dossiervreters en mensen uit het verenigingsleven." Op 30 mei maakt DDS alle namen van de kieslijst bekend. (VDWT)