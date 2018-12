Burgemeester Jan Laurys stopt in januari met politiek “Ik blijf beschikbaar achter de schermen” Tom Van de Weyer

21 december 2018

18u29 1 Diest Burgemeester Jan Laurys (67) stapt uit de actieve politiek. “In januari neem ik geen mandaat meer op als gemeenteraadslid. Het is mooi geweest na twaalf jaar deze stad intensief bestuurd te hebben.” Celal Orhan legt in zijn plaats de eed af als raadslid voor DDS.

Laurys kondigde eind 2017 al aan dat hij geen kandidaat-burgemeester of schepen meer is in de komende legislatuur. In oktober kwam hij nog wel op als lijstduwer voor DDS (Diest Democratisch en Solidair) en werd herkozen als raadslid. Na twee maanden besloot hij die zetel dan toch niet in te nemen. Hij zat 18 jaar in de Diestse gemeenteraad en was ook 15 jaar Vlaams parlementslid.

Laurys gaat nog niet helemaal op zijn lauweren rusten. “In de raad van bestuur van het ziekenhuis volg ik de komst van de nieuwe campus van nabij op. Ik was docent arbeidsrecht en wil gerust nog lesgeven zo nu en dan. Ik kijk uit naar aanbiedingen. De vergaderingen van mijn partij zal ik nog bijwonen. Achter de schermen blijf ik beschikbaar voor politiek advies. Ik neem nog niet geheel afstand, want de beste beslissingen worden genomen door mensen die nauw betrokken zijn. Mijn deur staat open voor mijn opvolger Christophe De Graef (Open Diest).”

“Voorts zal ik meer tijd hebben om te fietsen en te lezen. Ik wil iedereen bedanken voor de samenwerking al die jaren en wens de nieuwe ploeg alle succes toe om van Diest een nog mooiere en leukere stad te maken.”

Op 3 januari wordt het nieuwe gemeentebestuur geïnstalleerd. Eerste opvolger Celal Ohran zal in de plaats van Laurys de eed afleggen.