Bulgaarse dealer met valse identiteitskaart wacht zware straf 09 mei 2018

Een veertiger van Bulgaarse origine uit Diest riskeert na verzet een celstraf van vier jaar en zes maanden op de Leuvense strafrechtbank. Hij zou heroïne hebben gedeald en een valse identiteit hebben aangenomen. De man zit ondertussen in de cel in afwachting van zijn vonnis.





Het openbaar ministerie vroeg zes maanden cel voor de valse naamsdracht en vier jaar cel voor de drugdelicten. Eerder in maart 2018 kreeg hij bij verstek dezelfde straf in een vonnis waarin een drugsbende werd veroordeeld. Hij verklaarde geen valse identiteitskaart te hebben, maar het was een Bulgaarse met daarop zijn geboortenaam. "Hij was een tussenpersoon en belangrijke schakel van een drugsbende in een omvangrijk dossier en heeft een uitgebreid strafblad", motiveerde de procureur des Konings, die om de verbeurdverklaring van 18.000 euro vermogensvoordeel vroeg. Zijn raadsman gaf toe dat de veertiger contacten zocht in het drugsmilieu, maar dat het nooit tot een transactie kwam. "Gezien hij er niets aan verdiende, is die verbeurdverklaring onnodig. Ik vraag verder om de celstraf en boete met uitstel uit te spreken", zei de advocaat. Uitspraak op 4 juni. (SVDL)