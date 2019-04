Buitenspeeldag op grasterrein naast Warandestadion VDWT

13 april 2019

De Buitenspeeldag van de diensten Sport en Jeugd gaat door op woensdag 24 april op het grasterrein (het C-veld) aan het Warandestadion in de Omer Vanaudenhovelaan, van 13 tot 17 uur. Voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar zijn er verschillende activiteiten.

Voor de allerkleinsten is er een kleuterdorp met voorleeshoek, grime, knutselen en kleuterdans. Kinderen tussen 6 en 12 kunnen ravotten in de vele springkastelen, voetballen met bumperballs, rijden op go-carts, sportinitiaties volgen en glittertattoos laten zetten. De buitenspeldag is gratis en voor iedereen.