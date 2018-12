Brouwerij De Halve Maan staat op instorten “Als eigenaar niet sloopt, doen wij het zelf”, zegt burgemeester Laurys Tom Van de Weyer

10 december 2018

17u12 1 Diest Brouwerij De Halve Maan, een gebouw uit 1666, staat op instorten. Zondagnamiddag zijn enkele stenen van de gevel op de stoep gevallen. De brandweer heeft de Michel Theysstraat deels afgesloten. “Het is nu aan de eigenaar om het gebouw af te breken”, zegt burgemeester Jan Laurys (DDS). “We geven hem hooguit enkele weken.”

Al tientallen jaren staat er geen dak meer op en is het gebouw aan het verkrotten. “Zondagmiddag rond 14.30 uur vielen er brokstukken naar beneden. Ik ben gaan kijken. Het ziet er best gevaarlijk uit”, zegt Laurys. “De brandweer heeft het pand afgezet met nadarhekken. Ook het rijvak langs het gebouw wordt afgesloten. In de Michel Theysstraat geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer. Deze situatie blijft zo tot de eigenaar het gebouw eindelijk afbreekt. We sturen hem een aanmaning.”

“Hij krijgt de kans om een aannemer te vinden, maar dit moet geen weken meer duren, gezien de verkeerssituatie en het instortingsgevaar. Als de eigenaar in gebreke blijft, zal de stad zelf ingrijpen op zijn kosten. De brouwerij is bouwkundig erfgoed en erkend als stadsgezicht, maar is niet beschermd”, aldus Laurys. “De eigenaar had een sloopvergunning, met behoud van de gevel. Binnen werden enkele stutbalken geplaatst, maar als de veiligheid niet meer gegarandeerd is, zal de stad zelf het gebouw geheel slopen. Dit is riskant, gezien de aanpalende woningen.”

De eigenaar is een immomakelaar uit Leuven. Hij diende jaren geleden een bouwaanvraag in om er 40 appartementen te zetten en een ondergrondse garage van twee verdiepingen. Het dossier werd door de provincie geschorst na enkele bezwaarschriften.

Ook Leo Mees van de heemkring Limes Tamera is bezorgd. Hij schreef een boek over de geschiedenis van de 28 brouwerijen die Diest ooit kende. “De Halve Maan dateert van 1666 is één van de oudste die overblijft. In 1960 werd ze gerenoveerd. Het linker gedeelte werd een woonhuis. In het andere deel was de bekende dancing A7 gevestigd. In deze straat hebben een aantal brouwerijen mettertijd plaats gemaakt voor appartementen. Het gebouw is decennia lang verwaarloosd, en het is niet het enige in Diest”, zucht Mees. “Op de Grote Markt staat l’Empereur te verkommeren en ook De Roos moet worden gestut.”

“Wij van de heemkring hadden bij Onroerend Erfgoed gevraagd om het pand op te nemen in de lijst van beschermde gebouwen, of om de plannen voor nieuwbouw af te keuren, maar tevergeefs”, zegt Mees. “Het stadsbestuur heeft overigens boter op het hoofd. Lange tijd heeft de eigenaar geen leegstandtaks betaald.”