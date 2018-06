Bromfietser op de baan zonder rijbewijs 13 juni 2018

Een interventieploeg haalde maandagvoormiddag rond 9.30 uur een bromfietser uit het verkeer. De bromfiets kon een snelheid van 100 km/h halen. De 42-jarige man uit Diest had geen rijbewijs. De rechtbank had in het verleden een verval van het recht tot sturen ten laste van de bromfietser uitgesproken. De bromfiets werd in beslag genomen. (KBG)