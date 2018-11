Bromfietser niet ingeschreven noch verzekerd Kristien Bollen

29 november 2018

21u24 0

Een bromfiets werd woensdagavond rond 17.30 uur uit het verkeer in de Diestsestraat te Scherpenheuvel-Zichem. De bromfiets viel op omwille van zijn snelheid. De bestuurder, een 22-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem, was niet in het bezit van een geldig rijbewijs. De bromfiets bleek eveneens ingeschreven noch verzekerd te zijn. Het voertuig werd geïmmobiliseerd.