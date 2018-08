Bromfiets in beslag genomen 23 augustus 2018

De politie controleerde dinsdag om 13.30 uur een bromfietser op de Leuvensesteenweg te Diest. De bestuurder, een 15-jarige jongeman uit Scherpenheuvel-Zichem, kon geen geldig verzekering voorleggen en was niet in het bezit van een rijbewijs. Zijn bromfiets werd in beslag genomen. (VDWT)