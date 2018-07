Bromfiets in beslag genomen 17 juli 2018

Een verkeersploeg controleerde zaterdagavond rond 18.20 uur een bromfietser langs de Citadel in Diest. Bij controle bleek dat de bromfiets niet ingeschreven was. De 33-jarige man uit Tielt-Winge kon ook geen geldige verzekering voorleggen voor het voertuig. De bromfiets werd in beslag genomen door de politie. (KBG)