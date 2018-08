Brandweer pompt zuurstof in brakke Demer 11 augustus 2018

De brandweer heeft in de Vissersstraat een pomp in de Demer gelegd om meer zuurstof in de rivier te stuwen. De voorbije dagen dreven enkele dode vissen rond in de Demer. "Het water staat nagenoeg stil, en door de warmte is het brak geworden. De hitte duurt al een tijd, maar we hebben pas ingegrepen toen de vissen bovendreven", zegt schepen van Milieu Geert Cluckers (DDS). "Door de regen van woensdag is er weer zuurstof in het water en lijkt de toestand gestabiliseerd." Het water dat in de bedding ligt, komt eigenlijk uit de Begijnenbeek. Volgend jaar starten werken die het omgeleide Demerwater door de binnenstad doet stromen.





(VDWT)