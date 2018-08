Brand aan oude stadsomwalling 13 augustus 2018

Zaterdag moest de brandweer uitrukken voor een brandje aan de Schaffense Poort. Er was vuur in de achterste twee ruimtes, maar de brand was snel geblust. "Het ging om een klein incident. Het is nog niet duidelijk of de brand is aangestoken of dat het om zelfontbranding gaat", aldus burgemeester Jan Laureys. In het verleden zijn er wel al meer brandjes geweest aan de Schaffense Poort, onder andere in 2012, in juni 2015 toen arbeiders er onkruid verschroeiden, en nog in 2015 toen jongeren banden in brand staken - het vuur sloeg toen over naar de loods waar materiaal van de highlandgamesclub Celtica's Gaelic Storm lag. Of dat nu een probleemzone is? "Neen", zegt Laureys. "Daar zijn geen hangjongeren, maar we merken wel dat er soms iemand blijft slapen. De politie volgt dat op." (HCH)