Bouwvallige brouwerij wordt deels gesloopt

Tom Van de Weyer

20 december 2018

16u48 0 Diest Brouwerij De Halve Maan in de Michel Theysstraat is donderdag door de eigenaar deels afgebroken. “Het dakgebinte en de meest bouwvallige delen worden uit voorzorg weggehaald”, zegt burgemeester Jan Laurys (DDS). “Vrijdag wordt de Michel Theysstraat weer normaal opengesteld voor verkeer.”

De eigenaar is ingegaan op het bevel van het stadsbestuur om iets te doen aan het verwaarloosde gebouw. Op 9 december waren bakstenen uit de voorgevel op het trottoir gevallen. De brandweer zette toen het pand af met nadarhekken. In de Michel Theysstraat werd eenrichtingsverkeer ingesteld op het rijvak tegenover het pand. De eigenaar had een sloop- en bouwvergunning, maar zijn nieuwbouwproject lag stil na enkele bezwaren.

De Halve Maan dateert uit de 17de eeuw en één van de laatst overgebleven brouwerijen in Diest. In de jaren 60 werd ze verbouwd tot woonhuis, met ernaast een bekende dancing. Inmiddels stond het al tientallen jaren te verkrotten.