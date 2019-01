Botermarkt afgesloten voor verkeer VDWT

16 januari 2019

19u55

Op donderdag 17 januari en maandag 21 januari wordt de Botermarkt afgesloten voor alle verkeer. Die dagen wordt gewerkt aan een pand op de Botermarkt. Er is een omleiding via de Kardinaal Mercierstraat en de Leuvensestraat. Vrachtwagens langer dan acht meter worden afgeleid via de Wolvenstraat. De Grote Markt en Koning Albertstraat zijn niet bereikbaar voor vrachtwagens.