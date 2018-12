Bordspel ‘Carnavalo’ in de winkelrekken Peter Verhaeghe maakt jongensdroom om spel te ontwerpen waar Geert Mertens

16 december 2018

Geestelijke vader van het nieuwste ‘999 Games’-bordspel ‘Carnavalo’ is Peter Verhaeghe uit Diest. Voor de man gaat een jongensdroom in vervulling. “Ja, dit voelt zo’n beetje als een eerste kind dat geboren is”, lacht hij. Het spel speelt zich af in het carnavalsmilieu. Spelers moeten zoveel mogelijk veren en confetti verzamelen maar ondertussen moeten ze Prins Carnaval, die hen voor de laatste stoet van het jaar wil engageren, ontwijken.

“Ik ben groot geworden met het spelen van gezelschapsspelletjes”, vertelt Peter. “Mijn vader was toezichter in een internaat. Tijdens de vakantie bracht hij spelletjes mee naar huis. Zo heb ik, samen met mijn broer, ontzettend veel spelletjes leren kennen. We speelden dagelijks. Daar is de kiem gelegd van mijn passie. Ondertussen heb ik zelf een collectie van 600 gezelschapsspelletjes in huis. Vakliteratuur, zeg maar.”

Peter begon twintig jaar geleden ook zelf met de ontwikkeling van gezelschapsspelletjes. “Zo heb ik er onder meer eentje voor de Open Monumentendag gemaakt”, voegt hij eraan toe. “Ik denk dat ik er nu zo’n twaalf ontwikkeld heb. Meestal blijft het bij prototypes. Met ‘Carnavalo’ nam ik deel aan een grote spellenwedstrijd in Venetië (Italië). In totaal waren er 150 inschrijvingen. Mijn spel behaalde uiteindelijk de negende plaats maar het Nederlandse bedrijf ‘999 Games’ was onmiddellijk geïnteresseerd.”

Wat zijn spel zo speciaal maakt? “Ik probeer altijd een thema en methodiek te bedenken die nog niet gebruikt is geweest”, gaat hij verder. “Een dobbelsteen gebruik ik bijvoorbeeld nooit. Ik wil zo origineel mogelijk uit de hoek komen. Eigenlijk situeerde ‘Carnavalo’ zich oorspronkelijk af tussen de paters. Samen met de uitgever zijn we op zoek gegaan naar een meer internationaal thema dat kon aanslaan. We zijn nagenoeg samen op het carnavalsidee gekomen.”

“Of ikzelf een carnavalist ben? Neen, dat niet. Al kan je natuurlijk in Diest niet anders dan opgroeien met het carnaval. En neen, ik win niet altijd. We hebben het spel, in de ontwikkelingsfase, duizenden keren gespeeld en soms win je, soms verlies je.”

Zijn ideeën voor nieuwe spelletjes doet hij op tijdens de gekste momenten. “Dat kan op de trein zijn maar ook tijdens een vergadering met een monoloog die toch niets bijdraagt”, lacht hij. “Dan begin ik spelletjes uit te dokteren. Op vakantie kan ik me ook verliezen in het knutselen van figuurtjes. Soms zeggen de kinderen wel eens: is papa weer bezig met zijn kaartjes maar natuurlijk zijn ze nu ook heel fier.”

et bordspel Carnavalo is uitgegeven bij 999 Games en kost 24,99 euro. 2 tot 6 spelers kunnen het spelen en een gemiddeld spel duurt een uurtje. Voor meer informatie: 999games.nl