Boerenpaarden trekken aan natuurbeheer 16 juli 2018

Afgelopen zondag vond het jaarlijks werkweekend-festival 'Werkfolk' van Natuurpunt Diest plaats.





Dat is een jaarlijkse traditie waarbij een groot aantal gezinnen komt kamperen bij het natuurgebied Dassenaarde. Overdag wordt er gefocust op het hooiwerk en andere klussen, 's avonds wordt er gezorgd voor ontspanning met muziek en catering. Dit jaar vond er een speciale activiteit plaats. Drie trekpaarden werden ingezet om Amerikaanse vogelkers, ook bekend als bospest, mechanisch te verwijderen. "De bedoeling is om te onderzoeken hoe oude technieken nieuwe toepassingen kunnen krijgen", zegt Bram Cannaerts van Natuurpunt. "Onze vereniging slaat hiervoor de handen in elkaar met de provincie Vlaams-Brabant, die momenteel traditionele technieken met Brabantse trekpaarden documenteert." De test werd uitgevoerd door het trekpaardencollectief De Voermannen van nu. "Natuurpunt wil het mechanisch bestrijden van Amerikaanse vogelkers onderzoeken en evalueren. Hiervoor is aangepast materiaal gemaakt om via een hefboomsysteem de vogelkers te rooien met paardenkracht", besluit Bram. (VDT)