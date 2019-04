Blogster Yentl Keuppens bezoekt Refashion Days Tom Van de Weyer

14 april 2019

De Refashion Days in de bar Piket op de Citadel trokken het afgelopen weekend honderden shoppers. Je kon er duizenden kledingstukken en modeaccessoires kopen van bekende fashionista’s. Ook modeblogster Yentl Keuppens (27) bracht zondag een bezoek aan de Refashion Days. De Diestse heeft 158.000 volgers op Instagram. Enkele van hen kwamen haar speciaal opzoeken. “We volgen Yentl al drie jaar en zijn bevriend met haar geworden”, zeggen Lore Scheepers uit Opglabbeek en Ellen Moors uit Opoeteren, getuige het fotoboek dat ze bijhouden met al hun ontmoetingen. Yentl is momenteel volop bezig met haar derde boek, dat in het jaar zou uitkomen. “Daarin ga ik onder meer wat dieper in op de problematiek van eetstoornissen waar ik tien jaar geleden mee te kampen had.”