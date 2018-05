Bladwand wordt stortplaats en moet weg 01 juni 2018

02u44 0 Diest De bladwand in de Fabiolalaan wordt in het najaar weggehaald. "Er wordt steeds afval in gegooid dat er niet in thuishoort", zegt schepen van Milieu Geert Cluckers (DDS). "Tegenwoordig worden er ook vuilniszakken bij de wand gedumpt."

Een bladwand is een rooster die voorbijgangers kunnen vullen met dode bladeren en takken. De inhoud wordt compost en door de stad verzameld. "In Diest hebben we 30 kleine verzamelpunten gezet, zogenaamde bladkorven", zegt Cluckers. "Die worden wel gebruikt zoals het hoort. De enige bladwand in onze gemeente krijgt behalve bladeren ook plastic en vuilnis te slikken. Drie maanden geleden hebben we geprobeerd te sensibiliseren door bordjes te hangen met uitleg over wat er wel in mag. Helaas gaat het van kwaad naar erger."





"De bladwand is een sluikstort geworden", zei onafhankelijk raadslid Rudi Putseys maandag in de gemeenteraad. "Met dit warme weer liggen de zakken te stinken en trekken ze ongedierte aan. Mensen komen er met hun aanhangwagen snoei- en ander tuinafval dumpen. Dit is asociaal tegenover Dienstenaars die hun afval netjes naar het recyclagepark brengen." Buurtbewoners doen hun beklag over de wand op Facebook. Volgens hen liggen de vuilniszakken er al een maand.





"Onze groendiensten zullen de bladwand in het najaar verwijderen", zegt Cluckers. "Een mogelijkheid is om bladkorven te zetten, van half september tot eind januari, de tijd wanneer er bladeren liggen." (VDWT)