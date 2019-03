Bjarne Viskens levert sportprestatie van het jaar 2018 Tom Van de Weyer

26 maart 2019

10u15 0

Bjarne Viskens (14) kreeg van de stad Diest de trofee voor ‘Sportprestatie van het jaar’ tijdens de jaarlijkse huldiging van de kampioenen in CC Den Amer. Bjarne werd Europees kampioen taekwondo bij de cadetten, begin december in het Spaanse Marina D’or. Zijn club Keumgang Diest was aanwezig met zes deelnemers op dat EK. Keumgang won al voor de tweede keer in vier jaar de trofee voor Sportverdienste van het jaar, uitgereikt door het stadsbestuur.