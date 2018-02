Bewoonster gewond na (aangestoken?) brand in woning 02 februari 2018

02u28 0 Diest In de nacht van woensdag op donderdag, rond half één, verwittigden de bewoners van de Kalverbergstraat in Schaffen bij Diest de hulpdiensten omdat een woning in hun straat in lichterlaaie stond. De bewoonster van het huis, een vrouw van 51 jaar, werd in kritieke toestand uit de slaapkamer gehaald. Inmiddels is zij buiten levensgevaar.

De branddeskundige en het labo kwamen vanochtend ter plaatse om de oorzaak van de brand te achterhalen. Volgens hun eerste bevindingen werd de brand aangestoken in een berging die zich naast de slaapkamer bevindt. Er zijn geen aanwijzingen dat er derden mee gemoeid waren. De politie van zone Demerdal-DSZ zal het verdere onderzoek op zich nemen.





Gisterennamiddag was de echtgenoot van de dame de woning al aan het ruimen. "Ach, ik heb geen idee hoe de brand is kunnen ontstaan. Zelf was ik niet thuis, maar bij familie wat verderop. De politie verwittigde me. Toen ik enkele minuten later toekwam heb ik haar nog even kunnen zien in de ambulance voor ze haar naar het UZ Gasthuisberg in Leuven overbrachten."





De buurtbewoners merkten de brand op. De man des huizes merkte een sterke brandgeur op. "Toen ik buiten keek zag ik al heel wat rook en verwittigde de hulpdiensten. Toen ik naar daar liep om me van de situatie te vergewissen en eventueel hulp te bieden, sloegen de vlammen al uit de woning." (KBG)