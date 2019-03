Bewoner betrapt inbreker en krijgt steen tegen hoofd Kristien Bollen

25 maart 2019

Bewoners van een huis in de Nijverheidslaan in Diest betrapten zondagavond rond 23 uur personen die trachtten in te breken. Een luide slag trok hun aandacht. Ze zagen een persoon aan het raam staan die probeerde binnen te komen. Deze was volledig in het zwart gekleed en droeg een bivakmuts. Toen de bewoner het raam probeerde dicht te doen, kreeg hij een baksteen tegen zijn hoofd gegooid. De daders vluchtten daarna weg.